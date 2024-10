Elmar sobre presidência da Câmara: "Não tenho resistência em desistir"

O deputado Elmar Nascimento (União Brasil) comentou nesta quinta-feira (31/10) sobre a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. “Eu não tenho resistência nem em desistir nem em continuar. A minha candidatura não é minha, nunca tratei no pessoal, é nossa. É do meu partido”, disse.



Elmar perdeu espaço na corrida com a chegada de Hugo Motta (Republicanos-PB). Nessa quarta-feira (30/10), PL, PT, Podemos, Republicanos, PP e MDB anunciaram apoio a Motta. No total, essas bancadas somam 371 deputados.



O deputado do União Brasil afirmou ainda que esses apoios são “fatos relevantes, que precisam ser examinados”, mas que conversará com Antônio Brito (PSD-BA) e com Motta antes de tomar decisões.



“Recebi na manhã desta quinta-feira uma ligação do candidato Hugo Motta pedindo um diálogo e nossa bancada delimitou que vamos ouví-lo, como também vamos nos encontrar com o candidato Antônio Brito, com quem nós fizemos um pacto de apoio no segundo turno. Fruto dessas conversas, poderá ter conclusão”, concluiu.