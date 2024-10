PV declara apoio a Hugo Motta, que agora tem apoio de 8 partidos

Luciano Amaral (PV-AL) declara voto do partido a Hugo Motta (Republicanos-PB) para as eleições à presidência da Câmara em fevereiro do próximo ano - (crédito: Camila Curado/CB/ DA Press)

Sem supresas, o Partido Verde se juntou ao PT e ao PCdoB, partidos do seu bloco, o Federação Brasil da Esperança, para se posicionar a favor do candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quinta-feira (31/10). O anúncio foi feito no gabinete da liderança do próprio Republicanos, onde estiveram presentes os líderes Luciano Amaral (PV-AL), Odair Cunha (PT-MG), Márcio Jerry (PCdoB-MA) e Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL).

O PV ouviu o candidato Elmar Nascimento (União Brasil-BA) antes de tomar a decisão. Segundo Luciano Amaral, em seu anúncio, Hugo Motta é o representante que reúne as necessidades requeridas pela sigla para a condução de uma boa gestão na Câmara.

“A nossa Casa é a casa do povo, a mais plural que a nossa sociedade tem. Queremos avançar em pautas propositiva para o país, ouvindo os partidos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, falar dos problemas que infligem as pessoas mais carentes, que mais precisam. Vamos sempre procurar, na condução da Casa, respeitar a todos e implementar um estilo de trabalho positivo”, declarou Motta em seu discurso de agradecimento.

As bancadas esperaram passar o segundo turno das eleições municipais para se reunir e se posicionar sobre a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da casa. Segundo Motta, a conversa com os partidos acontece em um primeiro momento, mas não substituirá o diálogo individual com os parlamentares.

O republicano afirmou “querer dialogar com os 513 colegas” nas próximas semanas, incluindo os adversários Elmar Nascimento e Antonio Brito (PSB-BA). “Temos que deixar de lado as divergências para ter um projeto para a condução da Casa”, reforçou.

Com o apoio do PV, agora são oito os partidos que manifestaram apoio ao candidato. PL, MDB, PT, PC do B, Podemos, PP e Republicanos já haviam se manifestado, mas falta o posicionamento oficial de outras legendas como União Brasil, Solidariedade, PSDB, PSD e PSol.

O Federação Brasil da Esperança tem 80 representantes na Câmara e é o quarto maior bloco da Casa. Hugo Motta já garantiu as intenções de voto do partido de Lira, o PP, integrante do maior bloco, e de quase toda a unidade dos membros do segundo maior bloco, o MDB, bem como Republicanos e Pode. A exceção é o PSD, partido do candidato rival de Motta, Antônio Brito (BA). Segundo a assessoria do partido, a reunião de bancada para discutir a sucessão de Lira será realizada na próxima segunda-feira (4/11).