Com 44 deputados, MDB declara apoio a Hugo Motta na presidência da Câmara

Na noite desta quarta-feira (30/10), o MDB, do deputado federal Baleia Rossi (SP), membro da segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, se uniu ao PP, Republicanos, Podemos, PT e ao PL para indicar votos ao candidato Hugo Motta (Republicanos-PB) para à presidência da Câmara dos Deputados, nas eleições de fevereiro de 2025. O segundo mandato de Arthur Lira (PP-AL) se encerrará e, ele próprio, já acenou preferência e quer que o sucessor seja Motta, por representar a aliança entre os polos antagônicos o Congresso Nacional.



Em discurso, Baleia Rossi (SP) elogiou o líder do bloco, Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL). "Acho que foi o primeiro que vislumbrou essa possibilidade de montarmos um bloco parlamentar para a eleição do deputado Hugo Motta”.

Isnaldo Bulhões Jr. afirmou que a decisão foi tomada com base na construção de alianças entre o Republicanos e o MDB. “Hoje até falei para a imprensa que se fizerem um teste de DNA, lá vai ter: ‘MDB’, no Hugo Motta”, disse Baleia Rossi.

E, se dirigindo ao candidato, desejou boa sorte para Motta. “Nós esperamos de você equilíbrio, busca de consensos e que possamos ter no diálogo, mesmo entre parlamentares que pensam de forma diferente, a busca de uma agenda que possa fazer o nosso país avançar, deixando as diferenças partidárias e os posicionamentos ideológicos de lado”.

Se eleito, Hugo Motta será o parlamentar mais jovem da história a ocupar a presidência da Câmara dos Deputados.

Leia também: PP segue Lira e indica Hugo Motta na sucessão da presidência da Câmara

Mais cedo, Hugo Motta havia se reunido com a bancada do PT e do Podemos. O PL, após titubear em se posicionar, também confirmou a preferência da bancada pelo candidato, mesmo sem uma reunião formal com ele. Na terça (29), Motta já havia garantido votos dos Republicanos e do PP. Nesta última, em reunião que contou com a presença de Arthur Lira. As eleições acontecerão em fevereiro de 2025, depois de dois mandatos, Lira passará o bastão para seu sucessor pelos próximos dois anos.