Viúva celebra justiça por Marielle: "Caminho para um mundo sem violência política"

Viúva de Marielle Franco, a vereadora Mônica Benício (PSol-RJ) comemorou, nesta quinta-feira (31/10), a condenação dos assassinos da esposa, morta em 2018. Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados na noite desta quinta. “Durou uma eternidade, mas está posto”, expressou a viúva em publicação no Instagram.

“Foram muitas as vezes que me perguntei quanto tempo mais eu teria que aguentar essa dor que carrego no peito provocada pelo assassinato da minha esposa, e que é agudizada pela injustiça de não ver seus assassinos sendo condenados pelo que fizeram”, escreveu Mônica.