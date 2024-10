Redução de risco de desastres é compromisso mundial, diz Waldez Góes

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, destacou a importância do compromisso global com a redução de riscos de desastres durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta quinta-feira (24/10). Ele ressaltou que, no contexto da presidência do G20 pelo Brasil, liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pauta de prevenção e mitigação de desastres tem ganhado cada vez mais relevância nas discussões internacionais.

"É uma agenda mundial, onde os países, de forma recorrente, vêm assumindo compromissos com a redução do risco de catástrofes em seus territórios, além de um compromisso conjunto em nível global", afirmou o ministro.

Góes também explicou que o Grupo de Trabalho de Redução de Risco de Desastres, coordenado por ele em parceria com o ministro das Cidades, Jader Filho, tem atuado em atividades que visam tanto a prevenção quanto a resposta a desastres. Segundo o ministro, esta será a quarta ação do grupo ao longo de 2024, antecedendo a Cúpula do G20, que ocorrerá no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro.

"O grupo tem trabalhado para pactuar informações com os países membros e convidados do G20, e estamos coordenando essas ações que podem ser replicadas em diferentes territórios, dependendo da realidade de cada região", afirmou o chefe da pasta da Integração, mencionando que as soluções desenvolvidas para a América do Sul podem servir de exemplo para outras nações.

Leia também: Governo inicia teste de sistema de alertas no celular para desastres naturais

Para Góes, o encontro do G20 reforçará a responsabilidade dos países na identificação de desafios urgentes, não apenas no Brasil, mas globalmente, com o intuito de propor medidas concretas para prevenção e mitigação de desastres, concluiu o ministro.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro