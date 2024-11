Eleição EUA: bolsonaristas celebram Trump e a "vitória do conservadorismo"

Políticos bolsonaristas comemoram a vitória do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado ideológico e da direita conservadora. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegaram, inclusive, a sugerir Jair Bolsonaro (PL) como presidenciável para 2026 em postagens no Instagram, mesmo com a inelegibilidade do ex-chefe do Executivo ainda em vigor.

Uma imagem publicada por Damares mostra Trump com uma barra de carregamento completa e, abaixo, uma foto dela ao lado do ex-presidente brasileiro, com a barra de carregamento pela metade, com 2026 escrito logo acima. “Simbora Capitão, 2026 está logo ali! Estamos endireitando o mundo!”, escreveu.







Eduardo Bolsonaro, por sua vez, publicou um vídeo do atentado a tiros sofrido por Trump em um comício na Pensilvânia meses atrás. Na legenda da postagem, o filho do ex-presidente brasileiro escreveu “Donald Trump retorna a presidência dos EUA. No Brasil, Jair Bolsonaro voltará em 2026!”







O ex-presidente, por sua vez, comemorou a vitória de Trump mencionando uma possível candidatura em 2026.

“Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino”, falou Bolsonaro em sua publicação.

O presidente se intitula como “candidato do povo” e se lançou como candidato à Presidência durante a campanha de Ricardo Nunes (MDB) à reeleição em São Paulo.







A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, apesar de comemorar a vitória do republicano norte-americano, não mencionou o nome do marido. A líder feminina do Partido Liberal publicou uma imagem de Trump em uma roda de oração e definiu o político, na legenda da postagem, como “temente a Deus” e “um homem que ama o estado de Israel”, além de desejar “sabedoria e discernimento” para governar os EUA.







Leia também: Tarcísio diz que candidato a presidente em 2026 é Jair Bolsonaro



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Bolsonaro e mencionado como possível adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas em 2026 — caso a inelegibilidade de Bolsonaro se mantenha —, também se esquivou de afirmar uma possível candidatura do ex-presidente. Em sua publicação, apenas comemorou a vitória de Trump e o desejou sorte.

“O que esperar? Mais apreço pela liberdade, sobretudo de expressão, uma economia mais forte, com menos impostos, uma outra visão acerca da América Latina, uma postura diferente em relação às disputas comerciais, que podem virar oportunidades para nós se bem lidas e aproveitadas”, comentou o governador de SP.







*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro