Lula defende proibição de apostas sobre cartão vermelho e amarelo no futebol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a proibição de bets para movimentações do futebol, como cartões amarelo, vermelho e impedimentos. A declaração foi feita durante entrevista exibida neste domingo (10/11), na Rede TV, com os senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF).

“Não é possível que a gente tenha uma manipulação da sociedade brasileira sendo vítima de maus empresários e maus atletas. Se um jovem jogador for induzido a fingir que foi expulso porque recebeu cartão amarelo para ganhar uma aposta, está errado. Nem esta bet deve funcionar, nem o jogador deve continuar”, iniciou o presidente.

“Nós temos uma lei que vai entrar em vigor em janeiro e eu sou favorável a regulação, como estamos fazendo. Agora, se até fevereiro isso não der certo, eu não tenho nenhum problema de acabar com isso”, acrescentou.

O senador Jorge Kajuru sugeriu, então, ao presidente que realizasse a proibição de apostas em faltas, cartões e impedimentos nos jogos de futebol. Permitindo, apenas, no resultado do jogo. “Acho correto. As pessoas podem manipular até resultado do jogo, mas é muito mais difícil do que manipular cartão amarelo. Um jogador que já ganha um bom salário não precisava se prestar a isso”, disse Lula.

“Nós temos uma lei que vai entrar em vigor (sobre a regulação das bets) em janeiro e eu sou favorável a regulação, como estamos fazendo. Agora, se até fevereiro isso não der certo, eu não tenho nenhum problema de acabar com isso”, finalizou o presidente.