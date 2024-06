Abre espaço para especulação imobiliária, diz Leila Barros sobre PPCUB

Estão presentes na audiência os deputados distritais Fábio Félix (PSOL) e Gabriel Magno (PT); o presidente do Iphan, Leandro Grass, além de membros da academia e urbanistas. Do lado de fora do Senado, um grupo de pessoas interessadas em participar da audiência foi barrado pelo fato do plenário da comissão estar lotado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A senadora Leila Barros (PDT-DF), durante audiência pública convocada por ela mesma para tratar do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub), na manhã desta terça-feira (25/6), destacou que a proposta aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), semana passada, abre espaço para a especulação imobiliária. “E não contempla os interesses da sociedade do DF”, apontou a parlamentar, que sustenta que a preservação não é um obstáculo para o desenvolvimento do DF, mas, sim, “o seu alicerce”.

A senadora também demonstrou preocupação com a permissão de hotéis do setor hoteleiros passarem dos atuais três andares de altura para 12 andares, conforme, segundo ela, é previsto no resto da proposta. A instalação de um camping em uma área verde no fim da Asa Sul e de lotes destinados para o comércio também foram destacados pela fala de abertura da audiência.

Leila Barros, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, chamou atenção para o fato de que o plano aprovado pelos distritais não aborda o impacto dos eventos climáticos extremos, que, de acordo com a senadora, estão cada vez mais comuns. “A Liberação de áreas verdes para atividades econômicas deixam o DF mais vulnerável a esses eventos", afirma.

A senadora também demonstrou preocupação com a permissão de hotéis do setor hoteleiros passarem dos atuais três andares de altura para 12 andares, conforme, segundo ela, é previsto no resto da proposta (foto: Mila Ferreira )

O PPCUB

O PPCUB congrega três aspectos: plano de preservação; legislação de uso e ocupação do solo; e Plano de Desenvolvimento Local (PDL), esse último reunindo o planos de projetos, de ações e de obras.

Também estão presentes no evento representantes do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Seduh), do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e parlamentares da CLDF.