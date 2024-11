Janja sobre pane em avião de Lula: "Irresponsabilidade com a vida do presidente"

Janja: "Eu não estou falando do presidente Lula. Eu tô falando do presidente da República do Brasil" - (crédito: Reprodução/Ricardo Stuckert)

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse nesta quarta-feira (13/11) que transportar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um avião "com tantos problemas" foi uma "irresponsabilidade" com a vida do petista. Ela relembrou o incidente na Cidade do México, em que a aeronave presidencial teve problema técnico e precisou voar por cinco horas antes de retornar ao solo, e deu a entender que defende um novo avião presidencial.

"A gente acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula. Eu tô falando do presidente da República do Brasil. Então, a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas", disse Janja, em entrevista à CNN, no Rio de Janeiro, onde participa das atividades do G20 social nos próximos dias.



Na ocasião, ela também respondeu sobre a participação política que exerce dentro do governo, em conversas com ministros, por exemplo.

"Eu acho que quando eu ligo para um ministro, talvez não seja só a Janja falando. Talvez, por exemplo, na questão da cocção limpa, talvez eu esteja, sabe, sendo a voz de milhares de mulheres. É isso que as pessoas precisam entender", afirmou Janja, referindo-se ao combate à pobreza energética no Brasil.



A "cocção limpa" é uma das três principais dimensões de energia limpa e renovável, que contempla o Objetivo de Desenvolvimento Social (ODS) 7, da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e econômico da Organização das Nações Unidas (ONU).

O assunto está sendo tratado dentro do G20, com a união de quatro ministérios, entre eles o das Mulheres, já que as principais afetadas pela falta de acesso à energia limpa são as mulheres — na maior parte das vezes, a fonte de energia é de materiais emissores de gás carbônico, como lenha, carvão e querosene.

Janjapalooza

Janja já está no Rio de Janeiro para participar das atividades do G20 Social, o qual ela está à frente. Entre as ações e movimentos sociais presentes na programação está o Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que ocorrerá simultaneamente, às noites, entre esta quinta-feira (14/11) e sábado (16).

A primeira-dama é a responsável pela organização do evento, que pretende chamar a atenção por meio da música e da cultura para o assunto que é o carro-chefe da presidência brasileira do G20.

