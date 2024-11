Antônio Brito desiste de concorrer à presidência da Câmara dos Deputados

O deputado Antônio Brito (PSD-BA) anunciou, nesta quarta-feira (13/11), sua desistência na corrida à presidência da Câmara dos Deputados.

Em seu pronunciamento, o deputado confirmou seu apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB), nome também apoiado por Arthur Lira (PP-AL).

O anúncio foi feito após uma reunião do partido na sede da sigla, na Câmara dos Deputados. Kassab participou do encontro.

“Após conversas com o candidato Hugo Motta, das proporcionalidades, e do cumprimento do tamanho do partido na Casa, a bancada decidiu por proposta minha retirar a candidatura a presidente da Câmara”, disse o deputado.