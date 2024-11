Talíria Petrone sobre ataques: "Congresso tem que impedir anistia"

A deputada federal Talíria Petrone (PSol-RJ) disse que as explosões na Praça dos Três Poderes foram uma “tentativa de atacar a democracia e os Três Poderes”. A declaração foi dada ao Correio nesta quinta-feira (14/11).

“Acho que é a expressão do crescimento de um grupo antidemocrático, que se explicitou no 8 de janeiro e, também, agora. Não é suicídio, é uma tentativa de atacar a democracia e os Três Poderes”, frisou a parlamentar.

Perguntada sobre uma possível responsabilidade do Partido Liberal (PL) no caso, já que o autor dos ataques havia sido candidato a vereador pela legenda, em Santa Catarina, em 2020, ela foi incisiva. “Infelizmente, parte do PL tem contribuído para questionar a democracia, desde questionar as urnas até estimular a tentativa de golpe de estado em 8 de janeiro”, frisou.

“O que importa agora é que o Congresso Nacional tem que garantir a democracia e impedir qualquer forma de anistia para aqueles que tentaram, no último período, atacar a democracia brasileira. Isso não é razoável. A consequência disso é um homem que acha que pode explodir uma bomba na Câmara e no Supremo. Coloca todos nós em risco e a própria democracia brasileira”, acrescentou Petrone.

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou ontem à noite, em coletiva de imprensa, que o caso está sendo tratado como suicídio e não atentado. Ela, no entanto, voltou atrás hoje descartando essa possibilidade.

A polícia investiga que o homem teria tentado entrar no STF, mas foi impedido. Com isso, ele resolveu atirar uma bomba na estátua da justiça, e, em seguida, uma outra explodiu nele. Um carro com explosivos também explodiu no Anexo IV da Câmara dos Deputados, onde foram encontrados mais artefatos na manhã desta quinta. A Polícia Federal instaurou inquérito sobre o caso e investiga o ocorrido.

