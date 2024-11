Nas ruas pelo #FimdaEscala6x1: veja 29 cidades confirmadas no protesto

No feriado da Proclamação da República, nesta -feira (15/11), 29 cidades brasileiras vão as ruas ocupadas pela manifestação #FimdaEscala6x1. Criada pelo movimento Vida Além do Trabalho (VAT), de Rick Azevedo, o ato reivindica melhores condições de trabalho e a redução da carga horária semanal de 44 para 36 horas. A convocação começou a ser feita na -feira (13) e já tem adesão de 15 capitais e pelo menos 14 cidades do interior.

Em Brasília, no Distrito Federal, a concentração será na Rodoviária do Plano Piloto, às 9h. Abel Santos, entregador de aplicativo e membro da Associação dos Trabalhadores por Aplicativos e Motociclistas do Distrito Federal e Entorno (Atam-DF), é um dos organizadores dos atos na capital. Ele explica que a ideia surgiu a partir de uma mobilização pelos grupos de WhatsApp e que, posteriormente, tomou conta das redes sociais.

"Nós, inicialmente, faríamos esse panfletaço à tarde pelo horário dos shoppings, na rodoviária. Mas mudamos o horário justamente para o trabalhador poder participar, já que o horário do shoppings serão os mesmos de – abrindo às 14h e fechando às 20h. Então, das 9h até o meio-dia, os trabalhadores conseguem participar, e depois ir para o trabalho."

A deputada Erika Hilton (PSol-SP) encabeça o movimento dentro do Congresso Nacional. Em parceria com o VAT, ela elaborou o texto da proposta de emenda constitucional (PEC) que prevê o fim da escala 6x1, a diminuição da carga horária laboral para 36 horas, sem alteração nos salários. O deputado distrital Fábio Felix (PSol-DF), que auxilia na organização da manifestação na capital, declarou ao Correio que a jornada de trabalho abusiva é uma das principais causas de exaustão física e mental dos trabalhadores, "afetando todas as suas relações e comprometendo sua saúde".

"O Brasil é o 4º país do mundo com mais horas trabalhadas e, mesmo assim, a maioria recebe uma remuneração muito ruim, que não traz condições mínimas de dignidade. Nós do PSol temos muito orgulho de estar pautando a luta pelo fim da escala 6x1. É fundamental que o povo ocupe as ruas para dizer aos governantes que deve existir vida além do trabalho", afirmou o parlamentar.

Confira as cidades já confirmadas pelo movimento VAT, os locais de concentração e o horário de início dos atos:

Capitais:

Rio – Câmara Municipal (Cinelândia), às 10h

São Paulo – Avenida Paulista com Brigadeiro, às 9h

Fortaleza – Praça do Ferreira, às 10h

Brasília – Rodoviária do Plano Piloto, às 9h

Vitória – Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), às 14h

Porto Alegre – Usina do Gasômetro, às 15h

Recife – Parque , às 9h

Salvador – Shopping da Bahia (antigo Iguatemi), às 15h

Aracajú – Praça General Valadão, às 9h

Belém – Praça do Operário, às 8h30

Belo Horizonte – Praça Sete, às 9h

Curitiba – Praça Santos Andrade, às 15h

Florianópolis – ao lado do Ticen, às 10h

Curitiba – Praça Santos Andrade, às 15h

Manaus – Avenida Autaz Mirim, próximo ao Salmo 91, às 9h

Cidades do interior por estado:

Bahia

Feira de Santana – em frente ao prédio da Prefeitura, às 9h

Itabuna – em frente à reitoria da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), às 16h

Ilhéus – em frente ao Terminal Urbano de ônibus, às 12h

Minas Gerais

Uberlândia – Praça Ismene Mendes (antiga tubal Vilela), às 10h

Divinópolis – Praça do Santuário, às 16h

Uberaba – em frente ao Terminal Oeste, às 10h

Ituiutaba – Calçadão, às 16h

Pouso Alegre – Praça João Pinheiro, às 15h

Juiz de Fora – Parque Halfed em frente à Câmara Municipal, às 9h

São Paulo