Associação de Juízes Federais se pronuncia sobre atentado ao Supremo

"A Ajufe aguarda e confia que as investigações serão conduzidas pelas autoridades competentes com o cuidado e a seriedade que o tema merece, e que todas as circunstâncias dos episódios serão esclarecidas" - (crédito: Gesival Nogueira/Estadão Conteúdo)

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) publicou uma nota em que repudia o atentado cometido ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira (13/11). No texto, a entidade afirmou que as explosões são "inadmissíveis em uma sociedade que preza pela paz, pela justiça e pelo diálogo".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



A associação também ressaltou que o momento atual é de "compromisso com o Estado Democrático de Direito". O posicionamento vem após as explosões que aconteceram em frente à estátua da justiça, em frente ao STF, e a que aconteceu no estacionamento do anexo II da Câmara dos Deputados.

Leia também: PM descarta suspeita de bomba em mala encontrada nos arredores do Congresso

Confira a nota na íntegra:



"A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) repudia veementemente qualquer ato de violência ou tentativa de desestabilizar as instituições republicanas.



As explosões que ocorreram no Supremo Tribunal Federal e no estacionamento da Câmara dos Deputados são fatos inadmissíveis em uma sociedade que preza pela paz, pela justiça e pelo diálogo.



Nesse momento de preocupação, é essencial reafirmarmos o compromisso com a defesa incessante do Estado Democrático de Direito. Igualmente indispensável exaltarmos o papel fundamental do STF na preservação das garantias constitucionais e na manutenção da democracia em nosso país.



A Ajufe aguarda e confia que as investigações serão conduzidas pelas autoridades competentes com o cuidado e a seriedade que o tema merece, e que todas as circunstâncias dos episódios serão esclarecidas."