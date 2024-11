Explosões vão contribuir para frear anistia de atos golpistas, diz Gleisi

Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) avaliou que as explosões na Praça dos Três Poderes ainda são reflexo do 8 de janeiro. A fala foi dada ao Correio nesta quinta-feira (14/11), no Rio de Janeiro (RJ).

Ela disse ainda que a legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se reuniu para tratar do assunto. No entanto, alguns parlamentares devem se reunir durante a programação do G20 Social, na capital carioca, para tratar do assunto. O petista chegará ao Rio pela noite e pode somar-se às atividades.

Hoffmann disse acreditar que, com os ataques à Praça dos Três Poderes, a tentativa de anistiar presos por atos antidemocráticos deve ser freada no Congresso Nacional. Segundo ela, o PT já era contra a proposta e, com a ocorrência de ontem, mais legendas e parlamentares devem ser contrários à ideia.

O projeto de lei que trata da anistia, PL 2858/2022, de autoria do ex-deputado Major Victor Hugo (PL-GO), está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na Câmara dos Deputados, e teve votação adiada nesta semana. O texto prevê o perdão a todos que “participaram de manifestação no território nacional do dia 30 de outubro ao dia de entrada em vigor desta lei”, além de devolver os direitos políticos.