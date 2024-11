Debate no G20 Social antecede Cúpula de líderes mundiais

O centro do Rio de Janeiro, na área que engloba Praça Mauá, Museu do Amanhã e Boulevard Olímpico, será palco dos três dias de evento do G20 Social, de 14 a 16 de novembro - (crédito: Franciéli Barcellos/G20 Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca hoje para o Rio de Janeiro (RJ), onde deve iniciar a agenda do G20. O evento internacional tem uma série de programações que antecedem a Cúpula de Líderes do grupo, na próxima segunda e terça-feira. Entre elas estão o G20 Social, o Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e o Urban 20, que ocorrem simultaneamente entre hoje e sábado.

Lula foi o responsável por lançar a participação social no encontro do G20, quando assumiu a presidência rotativa do grupo em dezembro do ano passado, em Nova Délhi, na Índia. Por isso, a participação do presidente é considerada simbólica por movimentos e entidades civis.

A abertura do G20 Social ocorre no início da tarde com a presença da primeira-dama Janja Lula da Silva, do secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Cultura, Margareth Menezes, o governador do RJ, Cláudio Castro (PL) e o prefeito da capital carioca, Eduardo Paes (PSD).

Não há agenda confirmada do presidente para hoje no Rio, mas, à noite, inicia-se o Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que tem à frente da organização, a primeira-dama. Apelidado de “Janjapalooza”, os shows reúnem cerca de trinta artistas nacionais e serão uma forma de chamar atenção à causa. A ideia tem inspiração nas ações Live Aid 1985, que arrecadou fundos para as crianças com fome na África, e Free Nelson Mandela Concert 1988, contra o apartheid — ambos realizados em Londres, na Inglaterra.

Na sexta, iniciam-se as plenárias de discussão temáticas do G20 Social, com foco no combate à fome e à pobreza, e também na sustentabilidade, mudança de clima e transição energética. Estarão presentes os ministros do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

Lula não tem presença confirmada nessa programação. Ele deve realizar algumas reuniões bilaterais com chefes de Estado dos países-membros do G20, antes do início da Cúpula dos Líderes, na segunda. Entre eles estão previstos encontros com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping.

O G20 Social chega ao fim no sábado, quando os movimentos sociais e entidades da sociedade civil entregarão um documento final para Lula, em cerimônia. O texto deverá conter as principais reivindicações sociais a serem levadas à reunião de líderes.

Outros eventos também ocorrem simultaneamente ao G20 Social, no centro da capital carioca: o Cria G20 e o Urban G20. O primeiro propõem a discussão de soluções para temas como fome, transição energética e justiça climática com criadores de conteúdo e ativistas. O segundo, reúne os prefeitos de mais de 100 cidades do mundo.

No domingo, Lula irá ao encerramento do encontro com os prefeitos, no qual receberá também um documento com a perspectiva local dos três principais temas a serem tratados na Cúpula de Líderes. Debate internacional A Cúpula de Líderes se inicia na segunda-feira, com o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

A proposta, de iniciativa brasileira, já conta com adesão da Alemanha e da Noruega. Outros países interessados poderão se inscrever para participar do movimento global, que pretende angariar força para mobilizar recursos financeiros em todo o mundo. Uma das ideias para o financiamento do combate à pobreza é a taxação das grandes fortunas. O último dia de G20 será o momento de apresentar a Declaração dos Líderes e entregar a presidência do grupo à África do Sul. A expectativa é de que o documento também contenha mensagem sobre a promoção da paz.