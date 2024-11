Aliança contra a Fome atenderá 500 milhões de pessoas, diz Dias

O ministro destacou que a aliança garante alimentação escolar para 150 milhões de crianças, e assistência de saúde para 200 milhões de mulheres e crianças entre zero e seis anos - (crédito: Roberta Aline/MDS)

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, celebrou o lançamento oficial da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. nesta segunda-feira (18/11). Segundo ele, o pacto poderá ajudar mais de 500 milhões de pessoas em países menos desenvolvidos.



A aliança conta com a assinatura de 81 países e de outras entidades e organizações internacionais, e foi lançada oficialmente hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cúpula de Chefes de Estado do G20 no Rio de Janeiro.

"Os anúncios para a meta de redução da fome e da pobreza, com liberação de recursos financeiros, conhecimento técnico e outras formas de apoio, já realizados por países e organismos/instituições internacionais, permitirão, na largada, atender a mais de 500 milhões de pessoas com transferência de renda, em países de baixa renda", disse o ministro em mensagem enviada a jornalistas.

Dias destacou ainda que a aliança garante alimentação escolar para 150 milhões de crianças, e assistência de saúde para 200 milhões de mulheres e crianças entre zero e seis anos.

"E merece destaque a liberação de recursos e apoio para produção de alimentos por mais de 55 milhões pequenos agricultores. E compromisso e recursos para inclusão socioeconômica com emprego e empreendedorismo rural e urbano, elevando a renda para tirar da pobreza mais de 100 milhões de pessoas no mundo", acrescentou o ministro.

Pacto criado pelo Brasil

O pacto foi assinado por 81 países, pela União Africana e pela União Europeia, por 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras, e 31 outras organizações filantrópicas e não-governamentais. Dentre os países do G20, a Argentina, governada por Javier Milei, foi o único que não assinou o documento.

Para aderir ao pacto, os países anunciaram metas próprias para a redução da pobreza em seus próprios territórios. Além disso, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou um aporte de US$ 25 bilhões para auxiliar no cumprimento das metas. Mais países ainda podem participar da aliança.

