Após G20, Lula recebe Xi Jinping para reunião e acordos no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira (20/11) o presidente da China, Xi Jinping, para uma série de compromissos oficiais no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.



Os dois chefes de Estado vão se reunir a portas fechadas no Alvorada. Em seguida, assinam acordos bilaterais entre os dois países e devem fazer uma declaração conjunta à imprensa.

A visita de Estado celebra os 50 anos da retomada das relações diplomáticas entre Brasil e China. Xi chegou a Brasília na tarde de ontem (19) e foi recebido pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Ricardo Lewandowski (Justiça).

Lula ainda estava no Rio de Janeiro, onde participou da Cúpula do G20, da qual o presidente chinês também participou.

A Esplanada dos Ministérios foi fechada por questões de segurança para a comitiva chinesa, e decorada com bandeiras vermelhas e verde e amarelas, intercaladas.

Após a declaração, Lula e Xi almoçam juntos, ainda no Alvorada. À noite, participam de um jantar formal no Palácio do Itamaraty.

