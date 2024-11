PF deve concluir inquérito sobre 8 de janeiro ainda nesta semana

O foco do inquérito são organizadores, incentivadores e autoridades públicas envolvidas, inclusive políticos e militantes - (crédito: Reprodução / Alan Santos / PR / Divulgação)

A Polícia Federal deve enviar nesta semana ao Supremo Tribunal Federal (STF) o relatório final do inquérito sobre os ataques de 8 de janeiro. O foco são organizadores, incentivadores e autoridades públicas envolvidas, inclusive políticos e militantes. No documento, serão indiciados os principais envolvidos com os ataques.

O relatório tem mais de 700 páginas e será enviado ao gabinete do relator, ministro Alexandre de Moraes. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a operação deflagrada nesta semana, que descobriu um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Moraes, estará incluída no documento.

Porém, novos desdobramentos não impedem que informações extras sejam enviadas posteriormente. Os indiciamentos serão por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.

Após receber o relatório, Moraes deve encaminhar as informações para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). As investigações abarcam desde o meio de 2022 até a tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023.

