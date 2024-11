Em Brasília, Lula e Xi Jinping assinam acordos de cooperação no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram 37 acordos de cooperação entre os dois países nesta quarta-feira (20/11), no Palácio da Alvorada.

Os acordos incluem abertura do mercado chinês para produtos agrícolas brasileiros, intercâmbio cultural, cooperação tecnológica, infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes e saúde,

Os dois presidentes farão uma declaração conjunta após a assinatura dos acordos.

Xi foi recebido por Lula e pela primeira-dama Rosângela da Silva, no começo da manhã. Ele passou em revista as tropas da Presidência e os hinos dos dois países foram tocados. Em seguida, os presidentes assistiram a uma apresentação de canto, acompanhada por crianças hasteando bandeiras da China e do Brasil.









Participaram também da reunião ampliada entre os dois governos, do lado brasileiro, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Juscelino Filho (Cidades), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), e Simone Tebet (Planejamento).

Também estiveram presentes o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o presidente indicado ao Banco Central, Gabriel Galípolo. Outra presença foi da presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), a ex-presidente da República Dilma Rousseff. A instituição é conhecida como o “Banco do Brics”.