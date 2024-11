Lula assina acordo com concorrente chinesa da Starlink, de Elon Musk

Empresa chinesa poderá fornecer internet via satélite para locais do Brasil onde não há infraestrutura como cabos e torres de transmissão - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira (20/11) um acordo com a empresa chinesa SpaceSail, de satélites, que concorre diretamente com a americana Starlink, do bilionário Elon Musk. O documento foi assinado também pelo presidente da China, Xi Jinping, após reunião no Palácio do Alvorada.

O memorando de entendimento envolve também a estatal Telebras, que presta serviços de comunicação para a administração pública. Com o acordo, a empresa chinesa poderá fornecer internet via satélite para locais onde não há infraestrutura como cabos e torres de transmissão.

Atualmente, o serviço é fornecido para órgãos públicos brasileiros pela Starlink. Porém, Elon Musk protagonizou um embate com autoridades do Brasil, especialmente do Executivo e Judiciário, desrespeitando decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e chamando o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula de ditadores.

Musk é dono também da plataforma X, antigo Twitter, que ficou bloqueada no Brasil por 38 dias após se recusar a suspender contas que divulgavam conteúdos antidemocráticos e retirar sua representação legal do país, um requisito para que uma rede social possa funcionar por aqui. O bilionário também ocupará um cargo no governo de Donald Trump a partir do ano que vem.

Internet por satélites

Segundo o Ministério das Comunicações, a SpaceSail está desenvolvendo seu serviço de internet de baixa velocidade com satélites de órbita baixa, que concorrerá com a Starlink. A empresa chinesa, atualmente, possui 40 satélites, com expectativa de chegar a 600 para oferecer o serviço.

Lula recebeu hoje no Palácio da Alvorada o presidente Xi Jinping e outras autoridades da China. Também estiverem presentes ministros brasileiros, incluindo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o chanceler Mauro Vieira.

Os dois líderes assinaram 37 acordos de cooperação em áreas como tecnologia, cultura, agronegócio, comércio e infraestrutura, e ampliaram a parceria diplomática entre os dois países.

