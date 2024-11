Tarcísio defende Bolsonaro após indiciamento da PF: "Respeitou a eleição"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu nesta quinta-feira (21/11) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o indiciamento pela Polícia Federal (PF) por participação em um plano de golpe de Estado.

Segundo Tarcísio, Bolsonaro "respeitou o resultado da eleição" e não há provas sobre a participação na trama. Investigadores da PF apontam que o ex-presidente sabia do plano para matar autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para se manter no cargo.

"Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa", escreveu Tarcísio em sua conta no X.

"O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos", acrescentou.



Bolsonaro questionou eleição



Apesar da fala de Tarcísio, Bolsonaro questionou por diversas vezes, sem provas, o resultado das urnas eletrônicas e não chegou a reconhecer formalmente a vitória de Lula. A PF finalizou o inquérito e anunciou hoje o indiciamento de Bolsonaro e mais 36 dos seus aliados, sendo a maioria de militares.

O plano para um golpe de Estado envolveu o assassinato de Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Além disso, inclui documentos que permitiriam intervenção do Executivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).