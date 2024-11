Por telefone, Lula parabeniza Orsi por vitória nas eleições do Uruguai

Orsi, da esquerda, venceu a disputa ontem contra o candidato do atual governo, Álvaro Delgado, de centro-direita, com 49,66% dos votos - (crédito: Santiago Mazzarovich / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta segunda-feira (25/11) para o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, para parabenizá-lo pela vitória nas urnas ontem.

No telefonema, o petista também mandou um abraço para o ex-presidente Pepe Mujica, do mesmo grupo político de Orsi, e disse que visitará ambos na semana que vem.

Lula havia parabenizado Orsi nas redes sociais ainda no domingo (24). “Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”, escreveu em sua conta no X.

Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito @OrsiYamandu, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje. Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e… — Lula (@LulaOficial) November 25, 2024

Visita ao Uruguai

Lula vai participar da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul na capital uruguaia, Montevidéu, na sexta-feira da semana que vem (6/12), e vai aproveitar para se reunir tanto com o presidente eleito quanto com Mujica, com quem tem boa relação. O chefe do Executivo visitou o Uruguai em janeiro deste ano, quando também esteve com Mujica.

Yamandú Orsi, da esquerda, venceu a disputa ontem contra o candidato do atual governo, Álvaro Delgado, com 49,66% dos votos. Orsi é considerado um pupilo de Mujica, um dos líderes mais conhecidos da esquerda na América Latina.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular