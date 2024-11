Lula e Haddad vão passar o dia reunidos para tentar fechar corte de gastos

O presidente recebe nesta segunda-feira (25/11) a minuta das medidas para corte de gastos e se reúne com os ministros da equipe econômica - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião ao longo de todo o dia nesta segunda-feira (25/11), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para fazer os ajustes dos últimos detalhes do texto final sobre o corte de gastos que será enviado ao Congresso.

A primeira parte do encontro acontece entre 10h e 12h, a agenda será retomada às 15h30 e deve seguir até as 18h. Também participam pela manhã o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e a do Planejamento, Simone Tebet, que integram a Junta de Execução Orçamentária (JEO).

A segunda rodada de reuniões com ministros à tarde terá ainda a presença dos chefes de outras pastas como Saúde, Educação e Defesa. Entre as ideias em discussão está a mudança das regras de aposentadoria de militares, além de ajustes no salário-mínimo.

O conjunto de medidas para o ajuste das contas públicas vem sendo discutido há semanas. Segundo Haddad, as minutas das propostas devem ser apresentadas a Lula nesta segunda a fim de permitir o anúncio, que deve ocorrer até esta terça-feira (26).

