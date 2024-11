Moraes deve enviar relatório do golpe para a PGR nos próximos dias

O magistrado está lendo as 800 páginas do documento elaborado pela Polícia Federal. - (crédito: : Gustavo Moreno/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) ainda está analisando o relatório final sobre a tentativa de golpe de Estado que foi enviado à Corte. O magistrado está lendo as 800 páginas do documento elaborado pela Polícia Federal.

Somente após concluir a análise de todas as informações e provas apresentadas o ministro vai enviar o documento à Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão ministerial é o responsável por avaliar se apresenta ou não uma denúncia contra os 37 indiciados.

Moraes não tem prazo para enviar o relatório à Procuradoria, porém, a expectativa é de que isso ocorra nesta semana. A previsão inicial era de que o envio ocorresse nesta segunda-feira. Porém, a quantidade de páginas atrasou o processo de avaliação.

Foram indiciados o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Netto, Augusto Heleno, o ex-ministro Anderson Torres e outros acusados de envolvimento com a tentativa de derrubar as instituições democráticas. Todos os indicados são acusados de golpe de Estado, associação criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito.