Eleição do Sindifisco Nacional é suspensa por suspeita de fraude

A eleição para a diretoria do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) foi suspensa, nesta quinta-feira (28), por suspeitas de fraude. A decisão partiu da comissão eleitoral após o colegiado ser informado sobre inconsistência em pelo menos uma centena de votos. O pleito ocorre por meio de três vias, sendo uma pela internet, votação presencial, direto na urna e por meio de votos postados pelos Correios.

Os votos por correspondência tem um prazo para serem postados e precisam ser carimbados na origem, ou seja, na agência onde são enviados.Porém, durante a apuração, de acordo com informações obtidas pela reportagem, foram identificados votos por via postal que estavam carimbados como tendo origem em Brasília, mas eram de integrantes da categoria que moram em outras unidades da federação, como Belo Horizonte, estados do Sul, entre outras regiões. Uma ocorrência foi registrada na Polícia Civil do DF, que deve investigar o caso.

Contatados por alguns dos integrantes de chapas concorrentes, os filiados que tinham seus nomes nos votos, informaram que não se deslocaram até Brasília para votar - o que aumentou as suspeitas de fraude.

Em nota, a Comissão Eleitoral Nacional da categoria informou que decidiu suspender o processo de apuração após receber informações por e-mail sobre as inconsistências. Em respeito à transparência e à lisura do nosso processo eleitoral, informamos que a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) recebeu um pedido formal da Chapa 1 dos votos por correspondência. Pedido este encaminhado a essa CEN 2024 na sua caixa de e-mail às 18h56 do dia 27.11.24 porém observado pelos membros da CEN2024 manhã de hoje 28 de novembro de 2024, por volta das 08h40, onde contém suspeitas de irregularidades no processo de postagem e recebimento desses votos", destaca o texto.

"Diante disso, a CEN decidiu suspender temporariamente a apuração dos votos por uma decisão possa ser tomada por parte dessa CEN 2024. Estamos empenhados em resolver essa questão com a máxima celeridade e transparência. Solicitamos a compreensão de todos os filiados e reafirmamos nosso compromisso com um processo eleitoral justo e transparente", completa o texto.

Procurada, a atual diretoria do Sindifisco ainda não se manifestou. O espaço segue aberto para um posicionamento.