Concurso da Receita: Sindifisco pede convocação de candidatos excedentes

O concurso público da Receita Federal (RF) poderá convocar candidatos excedentes do certame realizado em 2023. A informação foi passada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais (Sindifisco), que enviou um ofício à coordenador-geral de Gestão de Pessoas da RF, Marcelo Nascimento Araújo, solicitando agendamento de reunião para tratar da convocação dos candidatos da lista reserva.

De acordo com o sindicato, o concurso disponibilizou menos vagas do que o necessário para o que a categoria prega como ideal ao funcionamento da Receita. No certame, conforme informações do Sindifisco, foram ofertadas 230 vagas, no entretanto 449 candidatos foram aprovados na avaliação.

O sindicato pede que um representante da comissão de aprovados no concurso também participe da reunião a Receita. No ofício, o Sindifisco diz que abordará, entre outros pontos, a expectativa temporal da administração para a realização dos próximos Cursos de Formação Profissional (CFP) para os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso, o quantitativo de candidatos do cadastro de reserva que serão convocados para os próximos cursos.