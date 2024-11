Suplicy faz festa em hospital no último dia de tratamento

Depois de anunciar a remissão de um câncer linfático, o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), compartilhou o último dia de tratamento no Hospital Sírio-Libanês, que aconteceu nesta quinta-feira (29/11). Com balões e uma cesta de chocolates, o político aproveitou o dia para presentear e agradecer aos profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento nos últimos meses.

Suplicy ainda ganhou uma festa surpresa organizada pela equipe médica logo depois da última sessão. Aos 83 anos, o parlamentar foi diagnosticado com linfoma não Hodkgin, tipo de doença que atinge o sistema linfático, parte do sistema imunológico, em julho. Em 17 de novembro, o deputado anunciou a remissão da doença, mas ainda faltava uma sessão de imunoterapia.

“Foi uma jornada de cinco meses bastante difícil, ainda não me recuperei, mas a energia positiva que recebi foi tão forte que sinto ter renascido”. Nos registros publicados, Suplicy compartilhou ainda a leitura do dia durante a sessão: o livro Ainda estou aqui, obra de Marcelo Rubens Paiva que inspirou o longa-metragem, de mesmo nome, representante do Brasil no Oscar de 2025.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Matarazzo Suplicy (@eduardosuplicy)

O parlamentar é capa da Veja São Paulo lançada nesta sexta-feira (29/11), onde conta sobre a luta contra o câncer, o tratamento de Parkinson com o uso de cannabis e o grande sonho de vida: implementar a renda mínima no Brasil.