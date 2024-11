Com Tarcísio e Nunes, Lula anuncia R$ 10 bi do BNDES para São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (29/11) um aporte federal de R$ 10,65 bilhões para obras de mobilidade urbana na cidade de São Paulo e seu entorno. O investimento será financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, bem como do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Em seu discurso, Tarcísio destacou a importância das obras e disse esperar novas parcerias com o BNDES no futuro. Já Nunes deu destaque à compra de ônibus elétricos para a cidade, e os benefícios trazidos ao meio ambiente e a economia aos cofres públicos em relação a modelos movidos a diesel.

As obras financiadas pelo aporte estão dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Elas incluem a compra de 44 trens para o metrô e a expansão da Linha 2 Verde, a conclusão do Rodoanel Mário Covas, ligando as 12 rodovias que passam pelo entorno de São Paulo, a compra de 1,3 mil ônibus elétricos e a criação de um trem entre a capital e Campinas.

Queda do desemprego

Alckmin, por sua vez, celebrou a divulgação hoje dos dados do desemprego do último trimestre, medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. A taxa atingiu 6,2%, menor valor da série histórica.

“Essas coisas não acontecem por geração espontânea, por acaso. É fruto de trabalho, boas políticas públicas, e é resultado de todo esse trabalho”, declarou Alckmin. Já o presidente Lula não discursou durante o evento.

