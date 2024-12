Governo apoia lei sancionada, diz secretário-executivo da Fazenda sobre emendas

Durigan disse que, a princípio, tem previsão de se reunir com outras bancadas para tratar sobre os projetos enviados pelo governo sobre as emendas parlamentares - (crédito: Washington Costa)

Um dia após o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, liberar o retorno do pagamento das emendas parlamentares, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta terça-feira (3/12), que o governo apoia o projeto que foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação às novas regras para distribuição e execução das emendas.



"O que eu tenho dito sobre as emendas é que o governo fez um acordo com o Congresso, depois de ter falado com o Supremo, sobre o PLP 175, que já foi sancionado pelo presidente. Então, do ponto de vista do acordo sobre as emendas, o que foi sancionado pelo presidente é o que o governo tem apoiado, nas discussões com o Supremo e com o Congresso", declarou Durigan.

Leia também: STF mantém decisão de Dino e forma maioria para liberar emendas parlamentares

O secretário-executivo falou com jornalistas após uma reunião para tratar sobre o pacote fiscal com o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), e com os vice-líderes. Além disso, Durigan também se reuniu com o líder do União Brasil, Efraim Filho (PB).

Durigan disse ainda que, a princípio, tem previsão de se reunir com outras bancadas para tratar sobre os projetos enviados pelo governo sobre as emendas parlamentares. "Estou à disposição nestes dias para falar com quem for, com os parlamentares, com todo mundo", disse.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro