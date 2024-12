Comissão de Relações Exteriores debate denúncias sobre eleições na Venezuela

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados promove nesta terça-feira (3/12) audiência pública extraordinária para debater as eleições de 2024 na Venezuela. O evento, que acontece no Anexo II, Plenário 03, conta com a participação on-line de políticos venezuelanos e de representantes de entidades internacionais, que analisam denúncias sobre a lisura do processo eleitoral no país.



A audiência pública foi proposta pelos deputados Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), Lucas Redecker (PSDB-RS) e Marcel Van Hattem (Novo-RS), com apoio dos deputados General Girão (PL-RJ) e Mário Frias (PL-SP). O encontro busca aprofundar o debate sobre as denúncias de irregularidades no processo eleitoral venezuelano, destacando o impacto das eleições de 2024 para a democracia no país e na região.

As eleições venezuelanas continuam gerando intensa repercussão internacional, com acusações de irregularidades que colocam em dúvida a vitória do presidente Nicolás Maduro. Representando a oposição, Edmundo González e María Corina Machado participam do debate na Câmara dos Deputados. González está exilado em Madri, na Espanha, desde setembro deste ano.

