Web repercute "sósia" de Haddad em polêmico vídeo da Marinha

No vídeo, "sósia" de Haddad rasteja pela lama - (crédito: Reprodução/Captura de tela do vídeo da Marinha)

No último domingo (1°/12), a Marinha postou um vídeo nas redes sociais que repercutiu de forma negativa entre internautas. O argumento da peça publicitária era mostrar tudo o que os marinheiros têm de abrir mão pela carreira, alternando entre as imagens de momentos de lazer e família com as de trabalho duro em nome da Pátria. O vídeo termina com a frase: “Privilégios? Vem pra Marinha”.

O vídeo foi visto como uma crítica aos cortes de gastos propostos pelo governo Lula, já que foi divulgado quatro dias após o anúncio das medidas que estabelecem regras mais duras para militares. Uma das regras estabeleceu a idade mínima de 55 anos para que os militares possam ir para a reserva. Além da polêmica econômica e política, agora internautas viralizaram um trecho do vídeo que apresentou um marinheiro "sósia" do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A cena que gerou repercussão aparece aos 21 segundos, quando um militar que se parece com Haddad rasteja pela lama durante um treinamento.

Veja o vídeo abaixo

Ao chegarmos em dezembro, homenageamos os Marinheiros e Fuzileiros, que abdicam de suas famílias e dos momentos de lazer para proteger as riquezas do Brasil no mar. #DiaDoMarinheiro #VemPraMarinha pic.twitter.com/ItibdCLh3j — Marinha do Brasil (@marmilbr) December 1, 2024

Alguns usuários do X fizeram comentários brincando com a suposta aparição do ministro no vídeo. “Por que o Haddad está no filme da Marinha”, “e o sósia do Haddad? Aquilo parece IA”, usuários via X.

Outros mais críticos alegaram descontentamento pela forma como a Marinha retratou a vida dos militares em relação ao resto da população e que o vídeo não reflete a realidade. “O povo brasileiro também se sacrifica todos os dias no trabalho, no transporte, e não ganha o suficiente às vezes pra sustentar a família. E pq vcs acham que fazem demais?”, criticou um usuário.

O Correio procurou a Marinha para comentar a peça publicitária, mas a nota apenas pontuou que "Nenhuma agência de publicidade ou atores foram contratados e não foram utilizados recursos de inteligência artificial". Leia o conteúdo na íntegra abaixo. A assessoria do ministro Fernando Haddad não quis se manifestar sobre o assunto.

Leia a nota da Marinha na íntegra:

"O Centro de Comunicação Social da Marinha informa que a peça publicitária visa destacar e reconhecer o constante sacrifício de marinheiros e fuzileiros navais, que trabalham incansavelmente para a Defesa da Pátria e o desenvolvimento nacional, atividades essenciais para que a sociedade em geral possa desfrutar de vida mais próspera e segura.

A peça tem, ainda, o objetivo de inspirar e atrair jovens genuinamente vocacionados para a carreira naval, chamando atenção para a realidade da vida na Marinha, marcada por desafios e dedicação integral ao serviço. Nenhuma agência de publicidade ou atores foram contratados e não foram utilizados recursos de inteligência artificial."

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes