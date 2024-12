Derrite está fazendo um bom trabalho, diz governador Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (4/12) para sessão solene para Outorga da Medalha do Mérito Legislativo. Durante sua chegada, comentou brevemente sobre o caso do motociclista jogado de uma ponte por um policial militar de São Paulo.

"Ele está com ferimentos leves, [a PM] não matou. O que aconteceu foi muito ruim, nós vamos tomar providência, então cuidado com as afirmações", disse Tarcísio. A fala foi uma resposta a um jornalista que se equivocou e perguntou sobre a morte do homem. O motociclista teve ferimentos, foi levado ao hospital, mas recebeu alta.

Leia também: Tarcísio diz que não vai demitir secretário da Segurança Pública

O governador também falou sobre o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e garantiu que não o demitirá. "Não vou, olhe os números. Você vai ver que está [fazendo um bom trabalho]", afirmou ao ser questionado se o demitiria.

A gravação do ocorrido veio à tona na segunda-feira (2). O vídeo mostra um agente jogando um motociclista de uma ponte na Zona Sul de SP. O homem caiu de uma altura de três metros. O secretário determinou, ontem, o afastamento dos policiais militares envolvidos no caso. Ao todo, a SSP-SP afastou 13 PMs.

Homenagem

Hoje, o governador de SP recebeu, juntamente com outros nomes como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva, a Outorga da Medalha do Mérito Legislativo, que é um reconhecimento do Poder Legislativo pelos respectivos e relevantes serviços de interesse público.