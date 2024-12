Lula no Mercosul: "Tenhamos o senso de inclusão e justiça de Pepe Mujica"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva relembrou o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, em discurso na 65ª Cúpula do Mercosul, que ocorre nesta sexta-feira (6/12) em Montevidéu.

"Que tenhamos, no Mercosul, o senso de justiça e inclusão de Pepe Mujica", iniciou o presidente, que, na sequência, citou discurso de 2013 na Organização das Nações Unidas (ONU), do ex-presidente uruguaio.

"Sou do Sul e venho do Sul a esta Assembleia. Carrego inequivocamente os milhões de compatriotas pobres, nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas, nas depressões da América Latina, pátria de todos que está se formando", parafraseou.

O primeiro compromisso oficial de Lula no Uruguai, nesta quinta-feira (5/12), foi uma visita ao ex-presidente do Uruguai. Na ocasião, ele concedeu a Mujica a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria brasileira a estrangeiros.

Eleições uruguaias

No discurso da Cúpula, Lula proveitou para parabenizar a população pela eleição presidencial "sem ódio e violência". O presidente eleito, Yamandú Orsi, é apoiado por Mujica.

"Exalto, de maneira muito especial, o povo uruguaio, pelas eleições que conduziram Yamandú Orsi à presidência da República. Num contexto de fortes ataques à democracia em diversas partes do mundo, o Uruguai demonstra que a política pode ser feita sem ódio e violência", declarou o presidente.

Lula esteve ontem com Orsi, durante visita à casa de Pepe Mujica. O presidente eleito uruguaio também já esteve no Palácio do Planalto, assim que os resultados das eleições saíram.