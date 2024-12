Lula destaca força do Mercosul e propõe agenda ambiental inovadora

Na cúpula do Mercosul realizada nesta sexta-feira (6/12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou o impacto econômico e estratégico do bloco sul-americano no cenário global, ressaltando a recente adesão da Bolívia como um marco para a organização. Segundo Lula, com a integração boliviana, o Mercosul se posiciona como a sétima maior economia do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de quase 3 trilhões de dólares.

O comércio entre os países do bloco alcança atualmente 55 bilhões de dólares, sendo 75% composto por produtos de alto valor agregado. “Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais”, afirmou Lula, defendendo a qualidade dos produtos exportados pela região.

Com a entrada da Bolívia, o bloco passa a contar com mais um membro estratégico para ampliar sua presença global. Além de fortalecer o comércio interno, a integração boliviana simboliza o avanço da unidade política e econômica na América do Sul.

Mercosul Verde: agenda para o futuro

Durante seu discurso, Lula anunciou uma proposta ambiciosa para reforçar o papel do bloco na agenda ambiental global. Batizado de "Mercosul Verde", o programa visa promover a agricultura de baixo carbono e expandir as exportações agrícolas sustentáveis dos países do bloco.

Segundo o presidente, a iniciativa também reforça o compromisso do bloco com a transição energética e o enfrentamento das mudanças climáticas. “O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental”, disse.

Lula destacou ainda que a região tem uma oportunidade histórica de liderar globalmente no desenvolvimento de soluções sustentáveis, tanto no setor agrícola quanto na matriz energética. A integração do bloco na busca por energia limpa, uso racional de recursos naturais e preservação do meio ambiente pode transformar o Mercosul em um modelo de desenvolvimento verde.

Durante sua fala, Lula foi enfático ao rebater críticas recorrentes à produção agrícola da região, muitas vezes associadas a questões ambientais. “Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos”, afirmou, reforçando o compromisso do bloco em manter altos padrões sanitários e ambientais.

A proposta do "Mercosul Verde" foi bem recebida pelos demais líderes do bloco e promete ser um ponto central da agenda futura do grupo, consolidando sua posição como ator global relevante em um cenário de crescentes desafios climáticos e econômicos.

O fortalecimento do Mercosul, conforme vislumbrado por Lula, é um passo significativo para a América do Sul não apenas ampliar sua relevância econômica, mas também assumir um papel protagonista na construção de um futuro sustentável.