CAE sabatina indicados de Lula para diretorias do Banco Central

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sabatina, nesta terça-feira (10/12), os nomes de três indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para diretorias do Banco Central (BC). A apreciação acontece às vésperas da decisão sobre juros do Comitê de Política Monetária (Copom).

Os indicados são Nilton David, para a vaga de Gabriel Galípolo (Política Monetária); Izabela Correa, no lugar de Carolina de Assis Barros (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta); e Gilneu Vivan, que deve ocupar a cadeira de Otávio Damaso (Regulação).



O atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, já foi aprovado pelo Senado para assumir a presidência do BC no lugar de Roberto Campos Neto, que deixa o cargo no dia 31 de dezembro deste ano. Na mesma data, se encerram os mandatos de Damaso e Carolina Barros.

Cada um dos indicados precisa conquistar ao menos 41 votos para que seja aprovado para o cargo no BC. Após a sabatina, a análise pelo plenário da Casa deve ocorrer no mesmo dia, ou ficar para esta quarta-feira (11).

Apesar das boas expectativas, o impasse envolvendo as regras para liberação de emendas parlamentares pode travar a pauta. Parlamentares têm demonstrado resistência para pautar projetos após a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter as regras determinadas pela Corte.

O Congresso entra em recesso em 22 de dezembro e é preciso que os parlamentares façam um esforço se quiserem aprovar os nomes ainda este ano. Se aprovados, os indicados passarão a exercer o cargo de diretoria a partir de 1° de janeiro de 2025.

Caso os três nomes passem pelo crivo, o governo Lula passará a ter indicado a maioria entre os membros da diretoria do Copom, responsável por definir a taxa básica de juros da economia brasileira (Selic). A mesa é composta por nove diretores e sete deles terão sido indicados pelo presidente petista.

