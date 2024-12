Alckmin confunde Eslováquia com Iugoslávia durante visita de premiê

O vice-presidente assumiu os compromissos da agenda de Lula com o primeiro-ministro da Eslováquia, após petista ser internado - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, protagonizou um momento inusitado nesta terça-feira (10/12), ao confundir Eslováquia com Iugoslávia durante discurso oficial no Palácio Itamaraty. Substituindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera de uma cirurgia emergencial, Alckmin agradeceu a presença do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, mas mencionou erroneamente o extinto país balcânico.

"O presidente Lula me pediu que transmitisse um afetuoso abraço e que compartilhasse sua alegria de recebermos — aliás, é a primeira vez que um primeiro-ministro da Iugoslávia visita o Brasil —, e nós estamos felizes e honrados", declarou o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). Apesar da gafe, o restante do discurso foi focado em temas relevantes da política externa e na importância da visita oficial.

Alckmin frisou que a visita reforça a "política externa universalista brasileira" e as afinidades entre os dois países. Ele também abordou a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, cujo texto foi divulgado publicamente no mesmo dia.

"O acordo simboliza muito mais do que aspectos econômicos e comerciais. Representa a aproximação de duas regiões capazes de influenciar a governança global e reforça nosso compromisso com regimes multilaterais de comércio e proteção ambiental", afirmou o vice-presidente.

O ministro do Mdic aproveitou a ocasião para expressar solidariedade a Robert Fico, que foi alvo de um atentado em maio deste ano. O premiê foi baleado em frente a um centro cultural comunitário em Handlova, onde havia sido realizada uma reunião do governo. "Sua presença hoje é uma oportunidade para repudiar com veemência todo tipo de violência política, independentemente da sua cor ideológica", declarou.

Lula

A substituição de Lula por Alckmin na agenda ocorreu devido à necessidade de repouso do presidente, que passou por uma craniotomia para drenar uma hemorragia intracraniana na madrugada desta terça. A cirurgia foi consequência de um acidente doméstico sofrido em outubro. O petista está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera bem, segundo a equipe médica.

