STF decide nesta quinta se municípios podem legislar sobre policiamento

O recurso que define se os municípios possuem competência legislativa para instituir que a guarda civil possa fazer policiamento preventivo e comunitário será votado nesta quinta-feira (12/12) pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) havia declarado inconstitucional uma lei que garantia à aos guardas civis municipais a autoridade de policiamento para proteção de bens, serviços e instalações municipais, bem como realização de prisões em flagrante por qualquer delito. Após a decisão do TJSP, a Câmara Municipal de São Paulo entrou com o recurso.

A última votação sobre a pauta realizada no STF foi no dia 23 de outubro, quando o ministro relator do recurso extraordinário (RE) 608588, ministro Luiz Fux, votou para que a guarda civil municipal possa fazer policiamento preventivo e comunitário.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro