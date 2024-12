Médicos dizem que Lula tinha quadro viral quando teve hemorragia na cabeça

Médica do presidente não descarta que hemorragia na cabeça e possível gripe tenham ocorrido simultaneamente - (crédito: Nelson ALMEIDA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava com sintomas gripais quando sofreu hemorragia na cabeça, na última segunda-feira (9/12), segundo médicos. Os exames mostravam um quadro viral, mas não foi possível identificar qual era o tipo de vírus. A informação foi revelada nesta quinta-feira (12/12), em coletiva de imprensa com a junta médica do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

"Ele estava em um estado meio gripal e com um pouco de dor de cabeça", afirmou Roberto Kalil Filho, médico do petista, após informar que o procedimento realizado hoje para frear sangramentos "foi um sucesso". O presidente passou por uma embolização de artéria meníngea média e deve ficar em "repouso relativo".

A doutora Ana Helena Germoglio teria ido ao Palácio do Planalto para atendê-lo ainda na segunda. "O presidente estava com um quadro que se assemelhava a um quadro gripal, teve um episódio de febre e os exames são compatíveis com um quadro viral. Não conseguimos identificar qual era (o vírus). Mas, os exames já se normalizaram, não há mais quadro viral", frisou a médica.

Ana Helena não descarta, contudo, que a hemorragia na cabeça e a possível gripe tenham ocorrido simultaneamente. "Pode ter sido concomitância de fatores, que pode ter precipitado o quadro inflamatório e que chegou na hemorragia", declarou.

Nos bastidores, pessoas próximas de Lula afirmam que o presidente já estava sentindo dores de cabeça e indisposto na Cúpula do Mercosul, que ocorreu na última sexta-feira (6/12). No entanto, demorou para sentir sintomas mais severos.

"Ele (Lula) estava com uma dor de cabeça. Ele teve a queda há dois meses, claro que qualquer sinal de alerta tem que ser comunicado, mas, por outro lado, você não vai ficar com essa preocupação 24 horas. O presidente teve dor de cabeça como todo mundo tem, e, quando ele realmente se sentiu mal, ele comunicou os médicos", resumiu Kalil.

