Lula recebe visita de Haddad em semana decisiva no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua residência em São Paulo, nesta segunda-feira (16/12). Segundo informações da pasta, o ministro chegou ao local por volta das 9h15. A reunião marca a primeira "visita de trabalho" do petista desde sua internação e reforça a importância da agenda econômica para o governo. Entre os temas abordados, destaca-se a articulação política para garantir a aprovação de projetos prioritários no Congresso.

Segundo interlocutores, a participação ativa de Haddad e a recuperação de Lula são vistas como sinais positivos para as negociações com parlamentares. No entanto, o governo enfrenta o desafio de articular sua base aliada em um cenário político marcado por pressões de diferentes setores e pela proximidade do recesso legislativo.

Lula, que teve alta hospitalar no domingo (15) após realizar um procedimento médico no Hospital Sírio-Libanês na semana passada, já retomou sua rotina de trabalho. Segundo a equipe médica, o petista está apto para desempenhar atividades administrativas, mas ainda precisa evitar exercícios físicos e viagens internacionais. Ele permanecerá em São Paulo até quinta-feira (19), quando fará uma nova tomografia. Se os resultados forem positivos, o presidente poderá retornar a Brasília.

A Câmara dos Deputados inicia nesta segunda, uma verdadeira maratona de votações, com sessões previstas até sexta-feira (20), ultimo dia antes do recesso. Na pauta, estão medidas essenciais para a estratégia econômica do governo, como o pacote fiscal, que inclui um projeto de lei (PL), um projeto de lei complementar (PLP) e uma proposta de emenda à Constituição (PEC), além da regulamentação da reforma tributária.

