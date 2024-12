PL dos militares tem "grandes chances" de ser aprovado no Congresso, diz Múcio

O ministro da Defesa, José Múcio, esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta terça-feira (17/12), em São Paulo. Na ocasião, os dois conversaram brevemente sobre o projeto de lei (PL) para definir a idade de aposentadoria dos militares, que está entre as medidas do pacote fiscal do governo federal.

O texto encaminhado ao Congresso Nacional, pelo Executivo, nesta manhã, determina que a idade mínimo para se aposentar seja 55 anos e que haja uma transição até 2032 para o assunto.

"A dificuldade de mexer com aposentadoria de militar é que a promoção de militar é como procissão, se parar um na frente, para tudo atrás. Tem que ver como adequa isso, senão vai ter o que eles chamam de 'empoçamento'. Vão ter alguns postos que vão ficar empoçados em algum lugar, muito coronel, muito capitão... Tem que ser uma coisa lenta porque a carreira é muito longa", explicou o ministro da Defesa.

O debate sobre o tópico foi intenso, segundo Múcio. A questão da aposentadoria foi incluída no pacote de ajuste fiscal e anunciado pelo governo federal no último mês. No entanto, os militares, agora, já estariam "acomodados" com o que foi discutido.

Já sobre a aprovação do Congresso Nacional sobre a matéria, a expectativa é otimista. "Acho que tem boas chances de passar", disse o ministro. No entanto, ele fez ressalvas: "o Congresso é muito dividido e conservador".

De acordo com Múcio, a partir do que for aprovado no Legislativo, será pensado como implementar a medida sem prejudicar a continuidade de carreira do setor.

