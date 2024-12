Ministro defende que Lula "descanse mais" e tente reeleição

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Marcio Macedo, defendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja candidato à reeleição nas próximas eleições, em 2026. No entanto, fez ressalva de que ele deve “descansar mais” durante café da manhã com a imprensa, realizado nesta terça-feira (17/12).



“Eu defendo que ele (Lula) seja candidato à reeleição em 2026 . Ele tem saúde, tem aprovação popular, confiança do Brasil, campo político que ele lidera e confia nele, tem uma relação forte com os movimentos ao redor do país, tem um diálogo direto com o coração e as mentes do povo, está presente no imaginário coletivo da nossa nação. Tem todos os requisitos para continuar. Se ele vai continuar, é decisão dele”, declarou o ministro.

No entanto, Macedo disse acreditar que o presidente precisa desacelerar para recuperar a saúde. O petista passou a última semana internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde realizou dois procedimentos na cabeça, para drenar um hematoma e cauterizar uma artéria. O caso foi consequência da queda sofrida pelo presidente, no Palácio da Alvorada, em que bateu a cabeça.

“Ele trabalha muito. Eu fico impressionado com a vitalidade dele. Eu sempre digo a ele que tem que diminuir a carga de trabalho porque qualquer ser humano precisa descansar. Ele não tira férias, final de semana trabalha. Comanda o governo dele com muita vitalidade, discute profundamente os assuntos, ouve muito e toma as decisões dele”, comentou o ministro.

Desmonte

O motivo para a intensidade da agenda presidencial, segundo Macedo, é recuperar projetos dos governos do PT que foram desmontados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (2018-2022) e também do ex-presidente Michel Temer (2016-2017).

“Ele tem muita pressa para que as coisas aconteçam. Ele sabe o que o país viveu nos últimos seis anos, o atraso que o país teve. Todas as políticas públicas foram desmontadas. Passamos dois anos de trabalho intenso. Ele fez mais, nesses últimos dois anos, na minha opinião, do que nos últimos dois governos dele. Botou de pé todos os programas sociais que foram desmontados, recuperou a credibilidade do país no exterior”, explicou o ministro palaciano.

Macedo finalizou, destacando que, apesar de defender a reeleição de Lula, é o presidente quem deve tomar a decisão final.

“Ele (Lula) está no melhor momento da vida dele, de experiência política, já passou por tudo que um ser humano pode passar, tem clareza exata do que ele está fazendo pelo presente, do que ele está fazendo com a história. Então, eu tenho plena convicção de que vai chegar na hora certa muito forte, com saúde, poder definir o que ele quer para o futuro”, finalizou.