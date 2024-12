Itamaraty lamenta acidente aéreo que matou 179 na Coreia do Sul

O Ministério das Relações Exteriores lamentou neste domingo (29/12) o acidente aéreo que matou 179 pessoas na Coreia do Sul. A pasta publicou nota manifestando "profundo pesar" e solidariedade às famílias das vítimas e à população sul-coreana.

"O governo da República Federativa do Brasil manifesta seu profundo pesar pelo trágico acidente aéreo ocorrido hoje, 29/12, no Aeroporto Internacional de Muan, na República da Coreia, envolvendo aeronave proveniente de Bangkok, que resultou na perda de 179 vidas", escreveu o Itamaraty em nota oficial.

"Neste momento de consternação, expressamos nossas sentidas condolências às famílias enlutadas e ao povo sul-coreano, reafirmando nossa solidariedade a todos os atingidos por esta tragédia", diz ainda o texto.

O acidente

Uma aeronave modelo Boeing 787-300, operado pela Jeju Airlines, sofreu pane em voo possivelmente causada por uma colisão com aves, e declarou emergência. Ao tentar pousar no aeroporto de Muan, com o trem de pouso recolhido e em alta velocidade, o avião saiu da pista e colidiu com um muro, explodindo na hora.

Apenas dois integrantes da tripulação sobreviveram, com ferimentos moderados, e foram resgatados. As causas do acidente ainda serão investigadas de forma aprofundada. Em geral, investigações sobre acidentes aéreos podem levar anos e apontam uma sequência de fatores que levou à tragédia.