8/1: Ato na praça dos Três Poderes terá Lula e comandantes das Forças Armadas

O petista deve descer a rampa do Planalto no início do evento, ao lado de ministros e de outras autoridades, que participarão de cerimônia no palácio - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasi)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará de ato em celebração pela democracia, na Praça dos Três Poderes, na próxima quinta-feira (8/1), às 11h, após dois anos da tentativa de golpe de estado. Junto a autoridades, ele descerá a rampa do Palácio do Planalto.

A manifestação foi chamada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) do Distrito Federal, sindicatos e entidades da sociedade civil. O petista deve descer a rampa do Planalto no início do ato, ao lado de ministros e de outras autoridades, que participarão de cerimônia no palácio. No ano passado, o evento foi feito no Congresso Nacional.

Leia também: Lula enviará embaixadora à posse de Maduro mesmo sem reconhecer resultado

Devem marcar presença na solenidade os presidentes do Legislativo, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Judiciário, Luís Roberto Barroso. Também estão confirmados os comandantes das Forças Armadas, general Tomás Paiva (Exército), brigadeiro Marcelo Damasceno (Aeronáutica) e almirante Marcos Olsen (Marinha).

As celebrações marcam os dois anos da tentativa de golpe de estado, que culminou na depredação dos prédios que representam os Três Poderes da República.

Leia também: 2025 começa com tensão entre Congresso e Supremo

Em novembro do ano passado, outro atentado ocorreu na Praça dos Três Poderes, quando um homem tentou explodir a estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal (PF) investiga a participação de opositores do governo em orquestrar o golpe. O inquérito, divulgado em novembro, aponta para a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na organização do plano golpista, bem como de integrantes das Forças Armadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular