Genial/Quaest: dois anos depois, 86% dos brasileiros reprovam ataques de 8/1

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (6/1) mostra que 86% dos brasileiros reprovam a invasão das sedes dos Três Poderes ocorrida em 8 de janeiro de 2023. O valor tem pouca variação entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 88% de reprovação, e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 85%.

Além disso, 7% dos entrevistados disseram apoiar os ataques, enquanto outros 7% não responderam ou não souberam opinar. A taxa de reprovação do 8 de janeiro caiu levemente em relação à pesquisa anterior, divulgada no início de 2024. Na época, 89% desaprovavam os atos antidemocráticos, contra 6% a favor e 4% que não responderam ou não souberam opinar.

“A rejeição aos atos do 8/1, mesmo com o passar do tempo, mostra a resistência da democracia brasileira”, diz o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest.

O levantamento divulgado hoje mostra ainda que 50% dos participantes acreditam que Bolsonaro teve algum tipo de influência em relação aos ataques, contra 47% do levantamento anterior. As entrevistas foram realizadas em dezembro, após a divulgação de relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-chefe do Executivo como articulador de uma tentativa de golpe de Estado.

Ato em memória

A pesquisa foi divulgado dois dias antes da data em que os ataques completam dois anos. O governo federal prepara um ato em memória no Palácio do Planalto, com a presença de Lula, ministros e outras autoridades, e uma manifestação popular na Praça dos Três Poderes.

O levantamento ouviu 8.598 pessoas com 16 anos ou mais de idade entre os dias 4 e 9 de dezembro do ano passado, por meio de entrevistas face a face. A margem de erro é estimada em um ponto percentual.

