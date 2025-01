Plano envolvendo atentado contra Lula e Moraes surgiu na deep web

As mensagens sobre um plano de atentado contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes surgiram na deep web. A informação foi inicialmente divulgada pela CNN Brasil e confirmada pelo Correio.

As mensagens, recebidas em 3 de janeiro por meio de uma denúncia anônima, chegaram primeiramente à Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e foram posteriormente compartilhadas com a Polícia Federal. O suposto plano envolveria o uso de granadas, explosivos e um fuzil Barrett .50 — arma de precisão de grosso calibre desenvolvida para o Exército dos Estados Unidos.

Investigadores ouvidos pela reportagem afirmaram que nenhuma denúncia é descartada e, por isso, até o momento, o caso está sendo tratado como real. O trabalho das autoridades agora é verificar a veracidade das informações, que diziam que o atentado ocorreria neste mês. O fórum onde as mensagens circulam, segundo os investigadores, é amplamente utilizado por extremistas.

A deep web é a parte da internet que não é indexada por mecanismos de busca e se caracteriza como um espaço que abriga diversos crimes, como pedofilia, tráfico de drogas e armas, entre outros.

Lula e Moraes são alvos

Em novembro do ano passado, a Polícia Federal revelou um plano de golpe que pretendia matar o presidente Lula. O grupo criminoso que arquitetou o plano era composto por militares e um policial. O plano recebeu o nome de Punhal Verde Amarelo e o objetivo era assassinar Lula envenenado. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes também eram alvo dos criminosos.

No fim do ano passado, a DPCEV da PCDF prendeu um homem de 30 anos. O acusado planejava um atentado contra Brasília. A operação foi realizada com o suporte estratégico da Divisão de Operações Aéreas da PCDF, cuja atuação foi determinante para o sucesso da abordagem. O suspeito foi identificado como Lucas Ribeiro Freitas, 30 anos, corredor de imóveis de Fortaleza (CE). Ele permanece detido na capital federal.

Poucas horas antes, advogado Fabrizio Domingos Costa Ferreira estacionou um Volkswagen Polo em frente ao Quartel do Comando Geral da PMDF, no Setor Policial Sul, e afirmou estar com dispositivos que detonaria as sedes dos comandos da Polícia Militar e da PF. O homem está internado por supostamente ter tido um surto psicótico.