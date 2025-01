Arthur Lira sobre posse de Maduro na Venezuela: "Deve ser repudiada"

Arthur Lira usa as redes sociais para criticar posse de Nicolás Maduro na Venezuela - (crédito: Reprodução/Câmara)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), repudiou a posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta sexta-feira (10/1). Para ele, o país vizinho deve sofrer sanções políticas e econômicas como resposta à falta de transparência das eleições.

"A democracia exige eleições limpas, sem fraudes e respeito ao voto popular. Não aconteceu isso na Venezuela. A posse de Nicolás Maduro afronta a vontade do povo venezuelano e deve ser repudiada, com medidas políticas e econômicas, para que ditaduras não se sintam legitimadas", escreveu Lira nas redes sociais.

Nicolás Maduro tomou posse na manhã desta sexta-feira, mesmo sem nunca ter apresentado as atas de votação das urnas eleitorais. A oposição, do candidato Edmundo González Urrutia, apresentou o resultado em que Maduro perdia nos votos. No entanto, Maduro pressionou o Tribunal Eleitoral venezuelano para manter a vitória.

A maioria dos países não reconhece a vitória de Maduro e já anunciou medidas para isolar o país. O Brasil, no entanto, tenta manter posição neutra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a enviar um embaixador para a posse, mas o chefe do Executivo não se pronunciou sobre o assunto durante esta sexta.