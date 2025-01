Itamaraty denuncia violação de direitos humanos contra opositores na Venezuela

Maduro tomou posse para o terceiro mandato à frente do país sul-americano, após eleições consideradas fraudulentas por diversos países no continente e no mundo. - (crédito: Betty Laura Zapata/AFP)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) publicou uma nota na manhã deste sábado (11/01) no qual condena as atitudes do governo da Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, contra membros de outros partidos. “O governo brasileiro acompanha com grande preocupação as denúncias de violações de direitos humanos a opositores do governo na Venezuela, em especial após o processo eleitoral realizado em julho passado”, diz a nota.

Nesta sexta-feira, Maduro tomou posse para o terceiro mandato à frente do país sul-americano, após eleições consideradas fraudulentas por diversos países no continente e no mundo. O governo do sucessor de Hugo Chávez vem recebendo acusações sobre ter fraudado o processo eleitoral contra o opositor Edmundo González no Conselho Nacional Eleitoral (CNE) – órgão que coordena as eleições no país.

No dia em que tomou posse para um novo mandato, o presidente decidiu fechar as fronteiras do país com a Colômbia e o Brasil. O Itamaraty confirmou nesta sexta-feira o fechamento das fronteiras e aconselhou que “em caso de emergência, cidadãos brasileiros poderão acionar os plantões consulares da Embaixada do Brasil em Caracas”.

Leia também: Deputado cobra Itamaraty sobre Venezuela fechar fronteira com o Brasil

Na nota desta sábado, o MRE subiu o tom contra o regime de Maduro e escreveu que “deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição a opositores políticos”, apesar de ter reconhecido que houve “gestos de distensão” do governo venezuelano, como a liberação de 1,5 mil presos nos últimos meses e a reabertura do Escritório do Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas na capital do país.

A nota ainda registra que, para manter a vigência de um regime democrático, é fundamental garantir direitos elementares a líderes da oposição a “manifestar-se pacificamente com liberdade e com garantias à sua integridade física”.



“O Brasil exorta, ainda, as forças políticas venezuelanas ao diálogo e à busca de entendimento mútuo, com base no respeito pleno aos direitos humanos com vistas a dirimir as controvérsias internas”, completa.