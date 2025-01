Lula celebra acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel: "Traz esperança"

Ao compartilhar nota do Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre o anúncio de cessar-fogo na Faixa de Gaza, publicado na noite desta quarta-feira (15/1), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou a trégua entre Israel e Hamas . Em publicação no X, Lula disse que negociação “traz esperança”.

Em nota à imprensa, o MRE enfatizou a importância do acordo. “O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande satisfação, do anúncio, pelos governos do Catar, do Egito e dos Estados Unidos, de cessar-fogo na Faixa de Gaza”, diz o comunicado. “Se confirmado oficialmente pelas partes envolvidas, o acordo interrompe conflito que, em 15 meses, vitimou fatalmente mais de 46 mil palestinos , com grande proporção de mulheres e crianças, e mais de 1.200 israelenses, além de mais de 160 jornalistas e 265 funcionários das Nações Unidas.”

De acordo com o Itamaraty, o Brasil estimula as partes a respeitar os termos do cessar-fogo e garantir “a cessação permanente das hostilidades, a libertação de todos os reféns e a entrada desimpedida de ajuda humanitária a Gaza”. Também as orienta a assegurar “condições necessárias para o início do urgente processo de reconstrução ” da infraestrutura civil da região.

A nota reitera, por fim, o compromisso brasileiro com a “solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967” — que incluem a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. “O Brasil apela pela retomada imediata do processo de paz entre israelenses e palestinos.”

Leia íntegra da nota do Itamaraty:

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com grande satisfação, do anúncio, pelos governos do Catar, do Egito e dos Estados Unidos, de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Se confirmado oficialmente pelas partes envolvidas, o acordo interrompe conflito que, em 15 meses, vitimou fatalmente mais de 46 mil palestinos, com grande proporção de mulheres e crianças, e mais de 1.200 israelenses, além de mais de 160 jornalistas e 265 funcionários das Nações Unidas. O conflito causou ainda o deslocamento forçado de centenas de milhares de pessoas e a destruição da infraestrutura do território palestino, incluindo hospitais e escolas, gerando danos indiretos incalculáveis para gerações atuais e futuras.

O Brasil exorta as partes envolvidas a respeitarem os termos do acordo e a garantirem a cessação permanente das hostilidades, a libertação de todos os reféns e a entrada desimpedida de ajuda humanitária a Gaza, assim como a assegurarem as condições necessárias para o início do urgente processo de reconstrução de sua infraestrutura civil.

O Brasil apela pela retomada imediata do processo de paz entre israelenses e palestinos e reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com um Estado da Palestina independente e viável, vivendo lado a lado com Israel, em paz e segurança, dentro das fronteiras de 1967, que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital.”