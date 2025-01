Jose Genoino segue internado em observação, após cirurgia para retirar tumor

Ex-deputado e ex-presidente do PT Jose Genoino - (crédito: Reprodução Youtube PT)

O ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Jose Genoino segue internado, em observação hospitalar após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor. O procedimento de ressecção multivisceral de sarcoma do retroperitônio, foi realizado na última sexta-feira (17/1).

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital A.C. Camargo Cancer Center, a cirurgia de Jose Genoino durou quatro horas e correu dentro do esperado, sem complicações ou intercorrências.

O ex-presidente do PT deixou a UTI na manhã de sábado (18/1) e segue em observação. Ele já foi visitado pela equipe médica neste domingo (19/1) e por ora, não há informações sobre previsão de alta.

José Genoino foi operado e está sendo acompanhado pelo Líder do Centro de Referência de Tumores Colorretais e Cirurgião do Centro deReferência em Sarcomas Dr. Samuel Aguiar Jr.

Confira o boletim médico de Jose Genoino divulgado neste domingo (19/1)

Boletim médico detalha estado de saúde do ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genoino (foto: Divulgação hospital AC Camargo)

José Genoino foi deputado federal por 7 mandatos, sendo 5 consecutivos entre 1983 e 2003. Voltou à Câmara dos Deputados em 2007 sendo reeleito em 2011. Em julho de 2013, saiu de licença médica para tratamento de saúde e renunciou ao mandato em dezembro de 2013.

O político também foi presidente do Partido dos Trabalhadores entre 2002 e 2005, quando renunciou ao cargo após ser acusado de envolvimento no esquema do mensalão.

Em 2012 foi condenado sob a acusação de corrupção ativa no mensalão e foi preso em 2013. No ano seguinte, José Genoíno foi absolvido.