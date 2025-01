Eduardo Bolsonaro sobre anistia de Trump a presos políticos: "Fim da narrativa"

Trump disse que os condenados eram "reféns do 6 de janeiro" e afirmou que a maioria dos envolvidos "não fez nada demais" - (crédito: Reprodução/Instagram/@bolsonarosp)

Em publicação na rede social X, o antigo Twitte, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) comentou sobre a anistia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a invasores do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Para o congressista brasileiro, a medida "é o fim da narrativa de ataque à democracia para justificar prisões políticas". Ele também compartilhou o momento que Trump comenta sobre a anistia.

O presidente dos EUA anunciou ao menos nove medidas no primeiro dia de mandato, entre elas o perdão de 1.500 acusados no ataque ao Capitólio. Trump disse que os condenados eram "reféns do 6 de janeiro" e afirmou que a maioria dos envolvidos "não fez nada demais".

Momento em que Presidente @realDonaldTrump perdoa cerca de 1.500 presos políticos do 6/JAN.



É o fim da narrativa de ataque à democracia para justificar prisões políticas. https://t.co/rQrNleOVkf — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) January 21, 2025

Trump ainda aproveitou o momento para criticar Joe Biden pelos perdões concedidos na segunda. Durante cerimônia de posse, o antecessor assinou indultos preventivos a figuras políticas e familiares. Entre eles, estariam integrantes da comissão de investigação parlamentar que denunciaram suposto papel do republicano no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Eduardo e Michele não acompanharam a posse no Capitólio

Tanto Eduardo Bolsonaro (PL-SP) quanto Michele Bolsonaro não participaram da posse de Trump no Capitólio. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ambos não acompanharam o evento devido à transferência do local da cerimônia.

“Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família Trump, alguns ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar”, escreveu o parlamentar no X (antigo Twitter).

Apesar de Jair Bolsonaro ter sido o único ex-chefe de Estado estrangeiro convidado para a posse de Donald Trump, alguns ainda tentam insinuar que Trump desrespeita Bolsonaro ou até mesmo o Brasil.



Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas… pic.twitter.com/m2Vg79fZTw — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) January 21, 2025

O "filho 03" diz ainda que Jair Bolsonaro, que está impedido de sair do Brasil por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), teria "um lugar reservado na Rotunda do Capitólio, ao lado de Javier Milei e Giorgia Meloni" caso tivesse ido à cerimônia. Eduardo ainda afirma que ele seria tratado como chefe de Estado.

Leia também: Donald Trump ordena que governo reconheça apenas dois gêneros

"Entretanto, como ele foi impedido de vir, por uma questão protocolar, eu e Michelle fomos direcionados ao Capital One Arena e aos demais eventos, como o Cabdlelight Dinner e o Starlight Ball, ao qual compareceremos agora à noite por ser o mais restrito dos dois e contar certamente com a presença do Presidente Trump e seus colaboradores mais próximos", disse Eduardo.

* Com informações da Agência France-Press